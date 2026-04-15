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Neonato morì per maltrattamenti, giovane coppia arrestata in Svizzera

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TORINO, 15 APR - A causa dei maltrattamenti avrebbero provocato, senza volerlo, la morte del figlio neonato di sette mesi, avvenuta nel 2024. É l'accusa contestata ad una giovane coppia della procura di Novara e dei carabinieri del nucleo investigativo. I due, di 28 e 27 anni, sono stati arrestati in Svizzera, in cooperazione con l'Interpol e con il supporto dell'autorità giudiziaria e della polizia elvetica. L'accusa contestata ai due è di maltrattamenti in famiglia pluriaggravati. Per gli inquirenti, le lesioni sono risultate compatibili con "condotte violente riconducibili a terzi, escludendo cause accidentali o naturali". La morte è stata attribuita a insufficienza respiratoria acuta in un contesto asfittico, verosimilmente correlato ai traumi subiti. Agli indagati è inoltre contestato il reato di lesioni personali pluriaggravate per precedenti episodi documentati.

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