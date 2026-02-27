Neonati prematuri morti all'ospedale di Bolzano, otto persone indagate

BOLZANO, 27 FEB - Sono otto gli indagati per la morte dei due neonati prematuri, avvenuta il 12 e il 13 agosto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano, in seguito a un'infezione da Serratia marcescens. Si tratta di personale dell'Azienda sanitaria: l'ipotesi di reato contemplata è di omicidio colposo. Mercoledì prossimo è previsto l'affidamento, da parte della Procura, dell'incarico al medico legale che eseguirà l'autopsia. Nei giorni scorsi, è stata depositata la relazione del team di specialisti incaricato dalla pm di svolgere gli accertamenti preliminari volti a capire come i due neonati siano entrati in contatto con il batterio responsabile dell'infezione. Lo scorso agosto, la positività fu riscontrata dai carabinieri dei Nuclei antisofisticazione e sanità di Trento nel beccuccio e nei dispenser del sapone usato per lavare tettarelle e biberon. In questi mesi sono proseguiti gli accertamenti che poi hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di otto persone che operavano a vario titolo nel reparto.