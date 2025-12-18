Nell'ospedale di San Pio i medici urlano ai vertici 'dimettetevi buffoni'

SAN GIOVANNI ROTONDO, 18 DIC - Un'accesa protesta questa mattina ha interrotto il consueto scambio di auguri all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di San Giovanni Rotondo voluto da San Pio, il cui personale è da giorni in stato di agitazione dopo l'annuncio della direzione di applicare, dal prossimo marzo, il contratto delle case di cura private ritenuto "inadeguato e pregiudizievole". La maggioranza dei medici e infermieri presenti - come si vede in alcuni video e come riferito da alcuni dei presenti - hanno urlato contro i vertici della struttura "buffoni, andate via", e "dimettetevi". Mentre lo striscione "Gli auguri non cancellano i nostri diritti", srotolato in sala, è stato poi lanciato verso il direttore generale Gino Gumirato, appellato come "pagliaccio". Due giorni fa (il 16 dicembre) in prefettura a Foggia si è tenuto un vertice tra le organizzazioni sindacali, il dirigente dell'istituto e l'assessore regionale alla Sanità, durante il quale è stata ribadita la decisione di applicare il contratto delle case di cura private, motivo per il quale le organizzazioni sindacali hanno annunciato che sciopereranno il 9 gennaio, mentre lunedì 22 dicembre, a partire dalle ore 17, è prevista una fiaccolata dal palazzo di città fino a Casa Sollievo. Secondo gli organizzatori parteciperanno centinaia di cittadini. "Stiamo anche organizzando una data per una grande manifestazione da svolgere in Vaticano", aggiungono i sindacati.