Nelle sanzioni Ue a Mosca banche, energia e stretta all'elusione

BRUXELLES, 06 FEB - Nel nuovo pacchetto sanzioni proposto dalla Commissione e dal Servizio di Azione Esterna vengono colpite nuove banche russe - 20 in totale - e "una serie di raffinerie in Russia colpite dai raid ucraini per impedire il coinvolgimento di operatori dell'Ue nelle loro riparazioni", nonché "altre società coinvolte nella prospezione, nella trivellazione e nel trasporto di petrolio". Inoltre si prevede una modifica delle norme relative al tetto massimo del prezzo del petrolio (price cap) per consentire "la futura introduzione di un divieto totale dei servizi marittimi". C'è poi anche una stretta sull'elusione.