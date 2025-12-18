Giornale di Brescia
Nell'Ascolano morto un 70enne schiacciato mentre manovrava un escavatore

AA

CASTIGNANO, 18 DIC - Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nella frazione di Ripaberarda: un uomo di 70 anni ha perso la vita all'interno di un cantiere edile. L'intervento dei soccorsi è scattato intorno alle 12.15. In base alle prime informazioni, l'uomo era impegnato nella manovra di un escavatore durante lavori di ristrutturazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto schiacciato tra il mezzo meccanico e una parete dell'edificio. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco del comando di Ascoli Piceno e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo. Ogni sforzo si è però rivelato inutile e i soccorritori hanno dovuto constatarne il decesso. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area del cantiere, in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria per la rimozione della salma. Per ricostruire l'accaduto stanno lavorando i carabinieri e il personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ascoli, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza.

