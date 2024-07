Nella via dei presepi di Napoli la statuina di Trump sanguinante

NAPOLI, 15 LUG - Nella stradina dell'artigianato presepiale di Napoli, via San Gregorio Armeno, spunta la statuina di Donald Trump sanguinante dopo l'attentato. L'ha realizzata l'artigiano Marco Ferrigno, che afferma: "Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo. L'inconcepibile e anacronistico attentato di questa notte, che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile. Solidarietà a Donald".