Nella notte slogan anti-Khamenei a Teheran dopo l'elezione a Guida suprema

TEHERAN, 09 MAR - Slogan ostili a Mojtaba Khamenei sono stati scanditi nella notte a Teheran dopo la sua elezione a guida suprema dell'Iran, secondo un video pubblicato sui social media. Nel filmato di 17 secondi, girato di notte dalla finestra di un edificio, si possono udire voci femminili gridare "Morte a Mojtaba" ("Marg bar Mojtaba" in persiano), mentre in lontananza si sentono canti religiosi. L'Afp non è stata in grado di determinare esattamente dove sia stato girato il filmato o se cori simili siano stati uditi altrove in città.