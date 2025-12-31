Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Nella giunta Fico entra Ninni Cutaia, sarà assessore alla Cultura in Campania

AA

NAPOLI, 31 DIC - Tra i nomi di spicco nella nuova giunta regionale campana nominata da Roberto Fico c'è quello di Onofrio "Ninni" Cutaia, catanese, classe 1959, esponente di lungo corso nel mondo culturale italiano. Dal 2002 al 2007 ha guidato il teatro Mercadante di Napoli, che con lui è diventato Teatro stabile; poi direttore generale dell'Eti, l'Ente teatrale italiano, fino alla sua soppressione; in seguito ricopre diversi ruoli da direttore generale al Mibact. Nel 2014 il Consiglio di amministrazione del Teatro di Roma lo vota all'unanimità come nuovo direttore ma la sua nomina viene bloccata dal ministero perché ritenuta incompatibile con il ruolo al Mibact, malgrado Cutaia sia in aspettativa. Nel 2023 viene scelto come commissario per il Maggio musicale fiorentino. Cutaia è stato chiamato in giunta da Fico come assessore alla cultura, agli eventi e al personale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NAPOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario