Nel weekend temporali sulle Isole, da lunedì inverno anticipato

ROMA, 08 NOV - Un weekend con temporali sulle Isole maggiori e sulle coste tirreniche, seguito, da lunedì, dall'arrivo del freddo invernale e da martedì neve a bassa quota. E' questo lo scenario meteorologico dei prossimi giorni, secondo Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it'. Il calore accumulato dagli oceani a causa del riscaldamento globale, secondo Sanò, "viene liberato ancora in queste ore e in questi anomali giorni autunnali. In sintesi, corriamo il rischio di fenomeni intensi nel weekend a causa del calore e della formazione di temporali sul Mar Tirreno, intorno alle Baleari e sullo Stretto di Sicilia: qualche nubifragio potrebbe colpire anche le coste adiacenti a questi bacini". Da lunedì lo zero termico, dai 3000 metri attuali, crollerà gradualmente fino a 800 metri sul nord-ovest italiano. In sintesi, da martedì non si escludono nevicate a bassa quota o piogge gelate in pianura; assisteremo ad un cambiamento così repentino che ci farà dimenticare 2 mesi, come se non fossero mai esistiti". Nel dettaglio: Venerdì 8. Al Nord: locali nebbie, ma cielo poco nuvoloso. Al Centro: nubi sparse, qualche pioggia lungo le coste tirreniche e in Sardegna. Al Sud: nubi sparse con temporali in Sicilia. Sabato 9. Al Nord: locali nebbie, tante nuvole in cielo. Al Centro: nubi sparse, qualche pioggia lungo le coste tirreniche, temporali in Sardegna. Al Sud: nubi sparse con temporali in Sicilia. Domenica 10. Al Nord: locali nebbie, sole prevalente. Al Centro: nubi sparse, qualche rovescio in Sardegna. Al Sud: nubi sparse con rovesci in Sicilia. Tendenza: da martedì 12 ciclone invernale con pioggia e neve.