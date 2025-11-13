Nel Torinese pianista suona per i medici che lo hanno curato

TORINO, 13 NOV - A febbraio tornerà nell'ospedale che lo ha curato per un concerto al pianoforte, che ha rischiato di non poter più suonare a causa di un incidente in bicicletta che gli aveva provocato una frattura bilaterale alle spalle. Il pianista torinese Fulvio Raduano ha deciso di ringraziare così i medici e il personale dell'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, nel Torinese, dopo che, nel 2024, l'equipe di Ortopedia, guidata da Filippo Castoldi, ha condotto con successo un intervento complesso. "Il paziente - ricorda Castoldi - è arrivato con una frattura scomposta complessa pluriframmentaria bilaterale della parte dell'omero prossimale, che abbiamo risolto con un intervento di protesi anatomica di spalla da un lato ed una ricostruzione e sintesi dei frammenti con placca dall'altro lato, per salvare l'articolazione". Fulvio Raduano, pianista e docente di Torino, dal 2006 invitato a collaborare con l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, rischiava per le conseguenze del trauma una permanente rigidità articolare e la compromissione della carriera pianistica. "Sono riuscito a superare l'esperienza traumatica dell'incidente grazie alla professionalità e all'umanità del personale sanitario che mi ha curato" spiega il pianista. "Il racconto di questa esperienza - conclude Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte - è la testimonianza più autentica di quanto la sanità pubblica piemontese sappia unire altissima competenza clinica e grande attenzione verso la persona".