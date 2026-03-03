Nel Torinese l'evento mondiale delle schede telefoniche

TORINO, 03 MAR - Schede telefoniche e telefonia storica saranno protagonisti nel Torinese della terza edizione del Pim - Phonecards International Meeting, il più importante evento internazionale dedicato al settore. L'appuntamento è a Grugliasco dal 17 al 19 aprile al Parco culturale Le Serre. La manifestazione riunirà espositori e semplici appassionati provenienti da numerosi Paesi, tra cui Sudafrica, Cina, Australia e gran parte dell'Europa, confermandosi come punto di riferimento globale per lo scambio di materiale collezionistico. L'edizione 2026 avrà un valore particolarmente simbolico, poiché celebrerà il cinquantesimo anniversario della nascita della scheda telefonica, che ha segnato un'epoca e rivoluzionato le abitudini della comunicazione telefonica. Il programma prevede la partecipazione di realtà storiche e istituzioni di rilievo come la multinazionale torinese Urmet, Sida e il Museo della Telefonia Pubblica di Alberi (Parma), che contribuiranno a ripercorrere la storia e l'evoluzione di questo iconico oggetto. L'organizzazione dell'evento è a cura del Worldwide Phonecards Collectors Club, associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2024 con l'obiettivo di promuovere e rilanciare il collezionismo delle schede telefoniche, mettere in contatto i collezionisti e favorirne l'interazione. "Sono davvero felice e orgoglioso della creazione di questo evento di caratura internazionale - afferma Davide Gambardella, anima e presidente del Worldwide Phonecards Collectors Club - che ha trovato casa proprio in Piemonte, patria dell'innovazione nella telefonia domestica e nella comunicazione a livello nazionale". L'ingresso è gratuito e il pubblico potrà accedere venerdì 17 aprile dalle 12 alle 18.30, sabato 18 aprile dalle 10 alle 18.30 e domenica 19 aprile dalle 10 alle 17. L'evento sarà inaugurato ufficialmente venerdì 17 aprile alle 11.30 alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni. Un momento centrale della manifestazione sarà l'asta di beneficenza in programma sabato 18 aprile alle 14, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'Istituto di Candiolo - Irccs, eccellenza torinese nella ricerca e cura oncologica.