Nel Torinese anziano soffoca al ristorante, salvato telefonicamente dal 118

TORINO, 06 MAG - Un uomo di 88 anni è stato salvato dal soffocamento grazie alle manovre indicate al telefono dalla centrale operativa del 118 di Torino, gestita da Azienda Zero. È accaduto questa mattina in un ristorante di Susa, dove l'anziano si trovava con la famiglia quando un boccone gli è andato di traverso impedendogli di respirare. La chiamata al 118 è arrivata alle 12.17. L'infermiera della centrale operativa che ha preso in carico l'emergenza ha guidato passo dopo passo i familiari nelle manovre salvavita, chiedendo di stendere l'uomo a terra, attivare il vivavoce e iniziare il massaggio cardiaco. A eseguire le manovre è stato il nipote dell'anziano, che è riuscito a far espellere il bolo alimentare che ostruiva le vie aeree. Quando l'ambulanza è giunta sul posto, cinque minuti dopo l'inizio della telefonata, il paziente era già vigile e cosciente. L'ottantottenne è stato poi trasportato all'ospedale di Susa per accertamenti, accompagnato dal nipote e dal fratello. "L'episodio di oggi dimostra che il nostro sistema è particolarmente efficiente e in grado di intervenire, anche da remoto, risolvendo situazioni complesse - commenta l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi -.Quando parliamo di una sanità di assoluto livello, lo facciamo a ragion veduta, facendo riferimento a casi come questo, non solo ad interventi di alta complessità. Il sistema di emergenza-urgenza è uno dei cardini della nostra sanità e mi fa piacere ricordarlo". "Il personale delle centrali operative del Servizio di Emergenza Territoriale 118 è formato per gestire l'emergenza fin dai primissimi minuti - sottolinea il direttore generale di Azienda Zero Piemonte Massimo D'Angelo -. In questo caso la capacità dell'infermiere di guidare al telefono un familiare nell'esecuzione di manovre salvavita si è rivelata decisiva". "È una competenza che il personale acquisisce attraverso percorsi formativi specifici e che rappresenta un elemento centrale dell'attività delle centrali operative: la presa in carico del paziente inizia subito, già durante la chiamata, in contemporanea con l'invio dei mezzi di soccorso", conclude D'Angelo.
Nel Torinese anziano soffoca al ristorante, salvato telefonicamente dal 118
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