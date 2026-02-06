Giornale di Brescia
Nel Salernitano una frana vicino al Santuario dei Cordici

TORRACA, 06 FEB - Un movimento franoso importante ha interessato un tratto di strada comunale nel territorio di Torraca, nel Salernitano, in prossimità del piazzale del Santuario della Madonna dei Cordici. Il cedimento del terreno ha coinvolto direttamente la carreggiata, causando il crollo di una porzione significativa dell'asse viario e la formazione di una profonda voragine, rendendo l'area altamente pericolosa. Il movimento franoso, preceduto da ore di progressiva instabilità del suolo, ha colpito una zona di particolare rilevanza per la comunità locale, sia per il valore religioso che per quello storico e culturale del sito. Fortunatamente non si registrano feriti né danni alle persone. La criticità era stata segnalata già nella mattinata di ieri. In via precauzionale, le autorità comunali avevano disposto la chiusura al traffico del tratto interessato e invitato la popolazione a non avvicinarsi all'area, in attesa di ulteriori verifiche tecniche. Il crollo definitivo si è verificato in serata, con il collasso della carreggiata lungo il fronte franoso. Sul posto, ieri sera, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le forze dell'ordine per la messa in sicurezza dell'area e le prime valutazioni tecniche. Coinvolte nelle attività di coordinamento anche la Prefettura di Salerno e il Genio Civile, che stanno seguendo l'evolversi della situazione. Secondo le prime verifiche, il movimento franoso sembrerebbe in fase di assestamento e non avrebbe provocato danni strutturali alla chiesa né alle abitazioni civili situate nelle immediate vicinanze. Il Comune di Torraca ha avviato le procedure per la progettazione degli interventi necessari al ripristino della viabilità e alla messa in sicurezza dell'area, con l'obiettivo di restituire alla comunità un luogo considerato fondamentale per la vita religiosa e le tradizioni locali.

