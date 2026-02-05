Nel Salernitano auto precipita nel vuoto, muore il conducente

AGROPOLI, 05 FEB - Incidente mortale questa mattina ad Agropoli, in provincia di Salerno, in via Giambattista Vico, dove un'auto è precipitata nel vuoto dopo aver sfondato una ringhiera e una recinzione interna, compiendo un volo di diversi metri e finendo in un parcheggio privato. Nell'impatto il veicolo si è schiantato contro un'auto in sosta. Il conducente, un uomo ultraottantenne, originario di Santa Maria di Castellabate, ha perso la vita sul colpo. Gravemente ferita la moglie, che viaggiava con lui: la donna, all'arrivo dei soccorritori, era cosciente ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre i corpi dalle lamiere. Presenti gli uomini della Polizia Municipale e i carabinieri della compagnia di Agropoli, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità. Il traffico risulta completamente paralizzato in via Pio X. Secondo una prima ipotesi, non si esclude che il conducente possa essere stato colto da un improvviso malore nei pressi dell'Istituto Clinico Mediterraneo, perdendo il controllo del mezzo. L'impatto ha causato anche danni alle tubature del gas presenti nell'area. Accertamenti in corso.