Nel Pratese esonda torrente, disposta evacuazione piani bassi

MONTEMURLO (PRATO), 08 SET - E' esondato il torrente tombato Stregale a Montemurlo (Prato), disposta l'evacuazione dei piani terra delle abitazioni. Lo rende noto il Comune spiegando che ci sono "criticità anche a Oste". La cittadina era stata colpita dall'alluvione del 2 novembre 2023: all'epoca morirono un'85enne nella sua casa allagata a Bagnolo e una donna di 84 anni per un malore. Nelle ultime 12 ore, si spiega sempre dal Comune, sono caduti più di 100 mm di acqua a Montemurlo. Colpita da un nubifragio poi Massa Marittima, nel Grossetano, dove secondo quanto reso noto dal governatore Eugenio Giani, sono caduti stasera oltre 100 mm di pioggia. "L'area temporalesca sulla Toscana meridionale (Grossetano e basso Senese) - spiega il presidente della Regione -, continua a recare precipitazioni a tratti intense con cumulati, nell'ultima ora, fino a 50-70 mm (provincia di Grosseto) e fino a 20-40 (provincia di Siena)". "Nella prossima ora attese ancora precipitazioni sparse, più consistenti nella parte meridionale del Grossetano, il Senese orientale e il basso Aretino dove i cumulati massimi, in occasione dei temporali, potranno raggiungere i 40-60 mm o localmente superiori sul Grossetano". A Piombino invece una tromba d'aria ha colpito il porto facendo un ferito sembra non grave. Si tratta di un vigilante: era all'interno di un gabbiotto ai varchi dello scalo che è stato rovesciato.