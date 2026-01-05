Nel più piccolo Comune della Puglia epifania in francoprovenzale

CELLE DI SAN VITO, 05 GEN - Un'epifania in lingua francoprovenzale è quella che si svolgerà a Celle di San Vito, il più piccolo Comune della Puglia con 142 abitanti, che si trova in provincia di Foggia. La piccola comunità, insieme al confinante comune di Faeto, è l'unica isola linguistica in francoprovenzale del Centro Sud Italia. "Sarà una giornata intensa di appuntamenti per tutta la nostra piccola comunità - afferma la sindaca Palma Maria Giannini -. Nel pomeriggio una Befana distribuirà ai dieci bambini del borgo e a quelli che aderiranno provenienti dagli altri comuni limitrofi alcuni regali, tra cui giocattoli. Poi ci sarà una grande tombolata aperta all'intera cittadinanza. I numeri saranno declamati in lingua francoprovenzale. Al termine la nostra comunità potrà degustare una cena sociale". La prima cittadina, che ha da sempre ribadito la necessità di difendere e tutelare il francoprovenzale, sottolinea anche "che si tratta di un'iniziativa portata avanti per far sentire sempre più forte il senso di comunità. Un modo soprattutto per stare vicini ai nostri anziani".