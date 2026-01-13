Giornale di Brescia
Nel Nuorese una delle più grandi piantagioni di marijuana in Italia

NUORO, 13 GEN - Sequestrata dai carabinieri di Nuoro una delle più grandi piantagioni di marijuana rinvenute in Italia, oltre 35.000 piante messe a dimora e 13.000 in fase di essiccazione, il tutto per un peso complessivo di circa 3 tonnellate e mezza, che se spacciate al dettaglio avrebbero fruttato circa 31 milioni di euro (15 milioni di dosi circa). Questa mattina i militari del comando provinciale arrestato quattro persone nei comuni di Orani e Silanus, nel Nuorese, e Buddusò nel Sassarese, con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti in concorso. Un quinto soggetto è stato denunciato.

NUORO

