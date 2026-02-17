Nel Napoletano ai domiciliari con quasi un milione di euro in casa

NAPOLI, 17 FEB - Agli arresti domiciliari con quasi un milione di euro nascosti in casa. E' quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un sequestro effettuato dopo un blitz a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento di un 50enne del posto, ai domiciliari per droga. Quando i militari hanno smontato l'intercapedine ricavata nella porta di ingresso, sono stati trovati i soldi. Le banconote - quasi tutte da 50 euro l'una - erano custodite sottovuoto e messe al riparo da muffa o altro che le potesse deteriorare. In una controsoffittatura altri soldi e anche dei fogli manoscritti che lasciano pensare a una rendicontazione di una probabile attività di spaccio. 852.930,00 gli euro in totale che vengono sequestrati. Il 50enne è stato denunciato per ricettazione.