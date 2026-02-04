Nel Modenese neve in Appennino, 30 centimetri al Passo delle Radici

MODENA, 04 FEB - Neve sull'Appennino modenese dalla notte scorsa. Trenta centimetri sono infatti caduti in particolare nella zona del Passo delle Radici, al confine tra Emilia e Toscana, mentre continuano le perturbazioni nella vicina Frassinoro. La Provincia di Modena fa sapere di aver attivato i mezzi spartineve e per il monitoraggio della rete viaria, oggetto proprio in questi giorni di salatura nelle zone maggiormente esposte al rischio di gelate. Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia di Modena dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.