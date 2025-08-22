Giornale di Brescia
Nel cuore di Singapore un sistema fotovoltaico innovativo

SINGAPORE, 22 AGO - Nel cuore di Singapore, Gardens by the Bay, noto parco e giardino botanico, ha portato a termine l'installazione di un innovativo sistema fotovoltaico in collaborazione con la società di energie rinnovabili Edp. L'iniziativa, che rientra nell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, ha dotato il parco di oltre 1.700 pannelli solari per una capacità totale di 1,08 megawatt-picco. Questo nuovo sistema energetico, la cui installazione è stata completata in diverse aree del parco, tra cui il celebre Supertrees Grove, il Canopy e il Bayfront Pavilion, genera ora energia pulita e rinnovabile. Tale energia viene utilizzata per alimentare una parte delle operazioni del parco, dimostrando l'impegno di Gardens by the Bay per la sostenibilità ambientale. L'installazione ha rappresentato una sfida ingegneristica, in particolare sulle strutture uniche come i Supertrees. Edp è riuscita ad unire competenza tecnica ed estetica, garantendo la massima produzione energetica pur mantenendo l'integrità visiva del parco e la sicurezza delle sue operazioni.

