Nel Cosentino elicottero vigili del fuoco soccorre persone isolate

COSENZA, 13 FEB - I vigili del fuoco hanno richiesto l'intervento dell'elicottero proveniente dal Reparto Volo di Pontecagnano per il recupero dei 10 componenti di una famiglia rimasti isolati in un tratto di campagna tra Cosenza e Dipignano per l'esondazione del fiume Busento. Nel territorio di Rogliano, in località contrada Pianoimbuto, invece, le squadre del Comando provinciale di Cosenza stanno operando per raggiungere quattro persone isolate a causa di una frana mentre a Grisolia altre dieci persone sono state tratte in salvo con l'impiego di gommone fluviale. I vigili del fuoco sono intervenuti anche al Consiglio nazionale delle ricerche di Piano Lago dove stanno procedendo al recupero di fiale di sangue dopo l'allagamento dei frigoriferi dei laboratori. Il personale del Comando provinciale di Cosenza è impegnato senza sosta nella gestione dell'emergenza maltempo. A causa dell'elevato numero di richieste, è stato disposto il raddoppio dei turni operativi. Dalle 22 di ieri sono stati conclusi circa 50 interventi, mentre al momento si registrano circa 80 richieste ancora da evadere. Nel cosentino anche il fiume Campagnano ha rotto gli argini, con l'acqua che ha invaso strade e aree urbane del territorio provinciale. In diverse zone si registrano pali dell'illuminazione pubblica divelti e trascinati dalla corrente. Numerose autovetture risultano danneggiate a causa dell'allagamento delle strade e della piena dei corsi d'acqua, in particolare in punti critici di Cosenza e dell'hinterland. Permangono criticità viarie e zone isolate per accumulo d'acqua, con difficoltà di transito in alcune strade urbane ed extraurbane. Ancora non è stato possibile quantificare con precisione il numero di edifici privati e attività commerciali danneggiati; le aree maggiormente colpite risultano essere quelle prossime ai corsi d'acqua e alle arterie invase dall'acqua.