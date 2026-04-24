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Nel 2027 i 60 anni dalla strage di Cima Vallona, invitato Mattarella

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SAN NICOLÒ COMELICO (BELLUNO), 24 APR - Sarà celebrato il 27 giugno 2027 il sessantesimo anniversario della strage di Cima Vallona, l'attentato sulle montagne del Bellunese che nel 1967 costò la vita a quattro militari. Il sindaco di San Nicolò Comelico (Belluno), Davide De Rigo, ha annunciato ufficialmente l'avvio della macchina organizzativa, con l'obiettivo di portare i vertici delle istituzioni italiane sulle vette del Comelico. L'invito è stato infatti inviato, tra gli altri, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai presidenti di Senato e Camera, al ministro della Difesa, ai Capi di Stato Maggiore della Difesa e dell'Esercito. Il sindaco ha poi richiesto formalmente per l'occasione il sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale. "Non ho voluto una celebrazione ordinaria - dichiara -, perché il sacrificio consumato su queste montagne sessant'anni fa non è stato ordinario. La mia volontà, come rappresentante di questa comunità - aggiunge - è quella di restituire solennità e giustizia alla memoria dei nostri eroi". Per la strage sono stati condannati nel 1970 dalla Corte d'Assise di Firenze, in contumacia, i quattro terroristi tirolesi Norbert Burger, Erhard Hartung, Peter Kienesberger all'ergastolo, ed Egon Kufner a 24 anni. A perdere la vita furono Francesco Gentile, Mario Di Lecce, Olivo Dordi, Armando Piva.

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