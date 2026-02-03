Nel 2025 sono 792 i morti sul lavoro, in calo sul 2024

ROMA, 03 FEB - Nel 2025 i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono risultati in calo. Ma aumenta la componente degli incidenti mortali avvenuti sul percorso. "Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate all'Inail entro il mese di dicembre 2025, sono state 792, cinque in meno rispetto alle 797 registrate nel 2024". Lo rende noto l'Inail. Aumentano i morti nelle fasce di età fra i 40 e il 49 anni (da 137 a 148 casi) e 55-64 anni (da 279 a 300 morti). In aumento i cosiddetti infortuni in "itinere" che sono stati 293 cioè 13 in più rispetto al 2024. In aumento anche gli incidenti mortali in "itinere" delle lavoratrici passate da 32 a 51.