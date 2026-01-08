Nel 2025 oltre 343mila ingressi per la Collezione Peggy Guggenheim

VENEZIA, 08 GEN - La Collezione Peggy Guggenheim ha chiuso il 2025 con oltre 343mila ingressi in 313 giorni di attività, con una media giornaliera di 1.100 visitatori. Il pubblico è stato per il 61% proveniente dall'estero e per il 39% nazionale. A questi si aggiungono oltre 5mila persone per inaugurazioni ed eventi, e oltre 10mila partecipanti a programmi educativi e di accessibilità, tra cui il progetto "A scuola di Guggenheim" con 137 scuole del Veneto e oltre 6mila studenti. "In un anno che ha visto Venezia ospitare la Biennale di Architettura, nonché importanti rassegne d'arte organizzate dalle varie istituzioni cittadine, il nostro museo ha registrato un buon numero di visitatori, rimanendo tra le mete artistiche più visitate in città, e punto di riferimento in Italia per l'arte europea e nord-americana del XX secolo - afferma la direttrice Karole P. B. Vail -. Siamo oggi al lavoro sul programma espositivo dell'anno, che vedrà due momenti cruciali del collezionismo di Peggy Guggenheim al centro di due grandi mostre in apertura rispettivamente ad aprile e novembre. Non mancheranno naturalmente attività collaterali gratuite, Public Programs, progetti di accessibilità e inclusività, per ogni tipo di pubblico e per i nostri sostenitori". La mostra "Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana", aperta fino al 2 marzo, ha registrato dalla sua inaugurazione il 13 ottobre oltre 83mila presenze. Ad aprile aprirà "Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista", prima esposizione mai realizzata in ambito museale che con un centinaio di opere celebrerà l'avventura londinese di Peggy Guggenheim e della sua prima galleria, Guggenheim Jeune. Seguirà in autunno "Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento".