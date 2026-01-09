Giornale di Brescia
Nel 2025 nuovo record per le temperature degli oceani

ROMA, 09 GEN - Nel 2025 le temperature degli oceani hanno raggiunto un nuovo record: uno studio internazionale che ha coinvolto più di 50 ricercatori evidenzia che nell'anno appena trascorso i mari hanno immagazzinato più calore che in qualsiasi altro anno dall'inizio delle misurazioni. L'aumento di calore è stato di 23 miliardi di miliardi di joule, che equivalgono all'energia consumata dall'economia mondiale in 37 anni. L'analisi, pubblicata sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences, ha visto partecipare l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna.

