'Nel 2025 in Usa 389 sparatorie di massa, sei nelle scuole'

WASHINGTON, 14 DIC - Il Gun Violence Archive, che definisce le sparatorie di massa come qualsiasi incidente in cui quattro o più persone vengono colpite da arma da fuoco, ne ha contate 389 quest'anno negli Stati Uniti. Almeno sei sono avvenute nelle scuole. Lo scorso anno negli Usa si sono verificate più di 500 sparatorie di massa, secondo l'archivio.

Argomenti
WASHINGTON

