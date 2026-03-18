Nel 2024 sono morti 4,9 milioni di bambini sotto i 5 anni

ROMA, 18 MAR - "Si stima che 4,9 milioni di bambini nel 2024 siano morti prima del loro quinto compleanno, fra questi 2,3 milioni di neonati. La maggior parte di queste morti sono prevenibili con interventi a basso costo e l'accesso a cure mediche di qualità. A livello globale, i decessi di bambini sotto i cinque anni sono diminuiti di oltre la metà dal 2000. Tuttavia, dal 2015 il ritmo di riduzione nella mortalità dei bambini ha subito un rallentamento di oltre il 60%". Lo afferma il rapporto 'Levels & Trends in Child Mortality' pubblicato oggi da Unicef, Oms-Organizzazione Mondiale della Sanità, Banca Mondiale e Undesa-Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite. Nel 2024 la malnutrizione acuta grave ha causato la morte di oltre 100mila bambini fra 1 e 59 mesi. Oltre il primo mese di vita, malattie contagiose come malaria, diarrea e polmonite sono state le principali cause di morte. La malaria da sola resta la maggiore causa di morte in questa fascia di età (17%). I decessi di neonati rappresentano quasi la metà di tutte le morti sotto i 5 anni. Le cause principali di morte tra i neonati sono state le complicanze dovute alla nascita prematura (36%) e le complicanze durante il travaglio e il parto (21%). Oltre il primo mese, malattie contagiose come malaria, diarrea e polmonite sono state le principali cause di morte. La malaria da sola resta la maggiore causa di morte in questa fascia di età (17%) con la maggior parte delle morti avvenute in aree endemiche dell'Africa Sub Sahariana. Nel 2024, l'Africa subsahariana ha registrato il 58% di tutti i decessi di bambini sotto i cinque anni. Per l'Europa, il Nord America, l'Australia e la Nuova Zelanda, questa percentuale scende rispettivamente al 9% e al 6%. In Asia meridionale il 25%. I bambini nati in paesi fragili e colpiti da conflitti hanno una probabilità quasi tre volte maggiore di morire prima del quinto compleanno rispetto a quelli nati altrove. Nel 2024 sono morti circa 2,1 milioni di bambini, adolescenti e giovani di età compresa tra i 5 e i 24 anni. Le malattie infettive e gli infortuni rimangono le cause principali di morte tra i bambini più piccoli, mentre i rischi cambiano nell'adolescenza: l'autolesionismo è la principale causa di morte tra le ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni, mentre tra i ragazzi è rappresentata dagli incidenti stradali. "Nessun bambino dovrebbe morire a causa di malattie che sappiamo prevenire. Tuttavia, osserviamo segnali preoccupanti che indicano un rallentamento dei progressi nella sopravvivenza infantile, proprio in un momento in cui assistiamo a ulteriori tagli ai bilanci a livello globale" ha affermato Catherine Russell, Direttrice generale dell'Unicef.