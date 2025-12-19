Nei file su Jeffrey Epstein trovati i nomi di oltre 1.200 vittime

WASHINGTON, 19 DIC - Il vice procuratore generale americano Todd Blanche ha dichiarato che, durante l'esame dei documenti sul caso di Jeffrey Esptein, sono state individuate oltre 1.200 vittime, i cui nomi sono stati oscurati o omessi. "Oltre a oscurare i nomi di queste vittime, abbiamo anche censurato e non stiamo divulgando alcun materiale che potrebbe consentirne l'identificazione", ha scritto Blanche in una nota ai media americani. I documenti su Epstein includono centinaia di foto, molte mai viste prima. Lo riportano i media americani, sottolineando che fra le immagini ci sono scatti di Epstein e la sua complice Ghislaine Maxwell in vacanza. I media notano come le immagini siano state pubblicate senza alcune contesto e sono quindi difficili da interpretare. Alcune sono di abitazioni ma non è chiaro quali fra quelle dell'ex finanziare morto suicida in carcere. Fra le carte anche alcune registrazioni telefoniche censurate, che non fanno però capire chi parla con chi. Il Dipartimento di Giustizia ha creato sul proprio sito quella che ha chiamato una "biblioteca completa su Epstein" dove sono pubblicati i documenti relativi a Jeffrey Epstein. Le carte sono suddivise in varie categorie: i documenti giudiziari sui casi penali e civili; i documenti divulgati in ottemperanza alla legge approvata dal Congresso e firmata da Donald Trump; il materiale rilasciato in seguito alle richieste di accesso agli atti pubblici e i documenti della commissione di sorveglianza della Camera.