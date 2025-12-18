Giornale di Brescia
Negata la protezione internazionale, espulso terrorista islamico

COMO, 18 DIC - La questura di Como ha disposto il rimpatrio di un 37enne originario del Bangladesh, destinatario di un decreto di espulsione firmato dal prefetto del capoluogo lariano. L'uomo, in Italia dal 2021, è ritenuto membro di un gruppo religioso terroristico. In seguito a un primo decreto di espulsione risalente allo scorso febbraio, l'uomo aveva presentato richiesta di protezione internazionale. In questi giorni il Tribunale di Roma gliel'ha però negata, non ritenendolo sufficientemente integrato nel tessuto sociale e lavorativo e ribadendone la vicinanza a gruppi terroristici di matrice islamista. La polizia lo ha fermato nella sua abitazione di Como per imbarcarlo su un volo diretto nel suo Paese di origine.

