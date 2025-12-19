Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Né riti voodoo né schiavitù, tutti assolti in corte di assise a Arezzo

AA

AREZZO, 19 DIC - La corte di assise di Arezzo ha assolto cinque imputati, originari della Nigeria, accusati di aver ridotto in schiavitù giovani donne connazionali, sottoponendole a riti voodoo e costringendole a prostituirsi tra strada e abitazioni private. Il collegio, presidente Anna Maria Loprete, giudice a latere Giorgio Margheri e sei giudici popolari, ha stabilito l'assoluzione "perché il fatto non sussiste". Le indagini erano state condotte dalla Dda di Firenze ma nel corso del processo non è stata provata la riduzione in schiavitù. Lo stesso pubblico ministero Marco Dioni ha concluso la requisitoria chiedendo l'assoluzione degli imputati. Una delle donne nigeriane ascoltate come testimone aveva raccontato di essere stata sottoposta a rituali voodoo e di aver subito violenze simboliche ma poi non ha riconosciuto gli imputati come i responsabili dei fatti riferiti. Le dichiarazioni di altre presunte vittime, raccolte nelle indagini, non sono entrate nel fascicolo per vizi procedurali. A quasi 10 anni dai fatti, la stessa procura ha riconosciuto l'insufficienza degli elementi probatori per sostenere le accuse.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AREZZO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario