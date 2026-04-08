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'Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni

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CATANZARO, 08 APR - La Polizia sta eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, 54 misure cautelari a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, a carico di persone ritenute, a vario titolo, gravemente indiziate di una serie articolata di reati tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, tutti aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa. I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa alla Dda di Catanzaro alle 10:30.

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