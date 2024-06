++ 'Ndrangheta e politica a R.Calabria, 14 misure cautelari ++

La perquisizione nella casa di Laura Bonafede, la figlia del boss di Campobello arrestata dai Carabinieri del Ros per il favoreggiamento di Matteo Messina Denaro, 13 aprile 2023. ANSA/ US/ CARABINIERI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++