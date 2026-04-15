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'Ndrangheta, blitz dei carabinieri nel vibonese, 15 provvedimenti

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CATANZARO, 15 APR - Un provvedimento cautelare emesso contro 15 persone - di cui 5 già detenute - è stato eseguito stamani dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, insieme a personale dello Squadrone eliportato Cacciatori "Calabria" e dell'8° Nucleo Elicotteri, nelle Province di Vibo, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo. Nel provvedimento, emesso dal Gip di Catanzaro, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia catanzarese, si ipotizzano, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, tentato omicidio, omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10,30 nella Procura della Repubblica di Catanzaro.

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