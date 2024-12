'Ndrangheta, arrestata una suora: 'Era a disposizione del clan'

BRESCIA, 05 DIC - Ci sono anche l'ex consigliere comunale di Brescia in quota Fratelli d'Italia Giovanni Acri, finito ai domiciliari, e una religiosa, suor Anna Donelli, ritenuta "a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere", tra i 25 arrestati nell'inchiesta della procura di Brescia contro un presunto gruppo criminale legato alla 'ndrangheta. Ai domiciliari anche Mauro Galeazzi, ex esponente della Lega nel Comune di Castel Mella, nel Bresciano, arrestato in passato per tangenti e poi a scarcerato e assolto.