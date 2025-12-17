Giornale di Brescia
'Ndrangheta, ad Alessandria maxi sequestro della Dia a un pregiudicato

TORINO, 17 DIC - Un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro è stato eseguito dalla Direzione investigativa antimafia di Torino insieme alla Questura di Alessandria nei confronti dei familiari di un noto pregiudicato alessandrino. L'operazione è considerata tra le più rilevanti mai effettuate in provincia di Alessandria sul piano delle misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Torino - sezione misure di prevenzione, su proposta congiunta della Dia e del questore di Alessandria. Nel mirino il patrimonio riconducibile all'uomo già condannato in via definitiva per numerosi e gravi reati, tra cui associazione a delinquere, riciclaggio, estorsione, traffico di stupefacenti e detenzione di armi ed esplosivi. Il sequestro ha riguardato otto immobili, tre imprese, 58 beni mobili registrati e 21 rapporti finanziari, ritenuti frutto di attività illecite e intestati in modo fittizio a familiari e prestanome. Le indagini patrimoniali hanno inoltre evidenziato contatti del principale indagato con ambienti della 'ndrangheta attivi tra Piemonte e Calabria. Le operazioni sono state eseguite nelle province di Alessandria, Torino, Savona e Bolzano. Nel corso dei controlli sono emerse anche irregolarità su alcuni veicoli aziendali: parti meccaniche risultate rubate hanno portato a ulteriori denunce per ricettazione, riciclaggio e truffa assicurativa a carico del pregiudicato e del figlio. Davanti al Tribunale di Torino dovrà ora essere valutata la confisca definitiva dei beni e l'eventuale applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

TORINO

