'Ndrangheta, 44 arresti dei carabinieri di Catanzaro

ROMA, 29 GEN - I carabinieri di Catanzaro e del Ros, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica (Direzione distrettuale antimafia) in varie località della costa jonica calabrese e nelle regioni Lazio, Piemonte e Lombardia stanno eseguendo un provvedimento cautelare - emesso dal gip di Catanzaro - nei confronti di 44 indagati (15 in carcere, 29 agli arresti domiciliari). A loro carico ci sono "gravi indizi - si legge in una nota - in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, tra cui, associazione di tipo 'ndranghetistico, procurata inosservanza di pena, traffico di armi e plurimi reati contro la persona e il patrimonio aggravati dalle finalità mafiose, nonché scambio elettorale politico mafioso e violazioni in materia di stupefacenti". Ulteriori dettagli verranno comunicati in una conferenza stampa che si svolgerà alle 11 nei locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.