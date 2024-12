Ncc: Regione Calabria ricorre a Consulta contro il governo

CATANZARO, 03 DIC - La Giunta della Regione Calabria, nel corso della seduta odierna, su input del presidente Roberto Occhiuto, ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzione avverso il decreto interministeriale del 16 ottobre scorso sui servizi di noleggio con conducente. "La Regione Calabria - si afferma in un comunicato dell'ufficio stampa dell'esecutivo - ritiene che il decreto violi le prerogative regionali in materia di regolamentazione dei servizi di noleggio con conducente, essendo rimessa alla competenza ministeriale la sola disciplina delle specifiche tecniche".