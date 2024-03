Nave Vespucci verso la sfida più grande della sua storia

Nave Vespucci solca le acque dell’Oceano Atlantico Meridionale e affronta la traversata da Fortaleza a Rio de Janeiro con a bordo dieci militari della Marina Brasiliana. Essi hanno preso parte a tutte le attività di bordo, dalle guardie alle lavorazioni, compresa la salita a riva, diventando a tutti gli effetti parte dell’Equipaggio del Vespucci. Questa occasione di scambio ha permesso di consolidare rapporti di collaborazione già esistenti tra le due Marine e di rafforzare i legami di amicizia tra Italia e Brasile. A coronare la navigazione, una storica e iconica veleggiata con il veliero Cinse Branco. ANSA/ UFFICIO STAMPA MARINA MILITARE +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++