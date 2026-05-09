Nave Vespucci saluta Genova sulle note di 'Con te partirò'

GENOVA, 09 MAG - Sulle note di "Con te partirò" cantata da Serena Autieri nave Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Genova per intraprendere il Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna Nord America 2026 che porterà la nave scuola della Marina Militare nell'emisfero nord delle Americhe in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. La prima tappa del Vespucci saranno le isole Canarie per poi proseguire oltreoceano in un itinerario lungo 156 giorni per oltre 12.000 miglia nautiche percorse. Saranno 13 le soste complessive durante le quali il Vespucci toccherà e Baltimora (24-29 giugno), New York (4-8 luglio), Boston (11-16 luglio), Quebec City (23-27 luglio) e Montreal (29 luglio - 3 agosto). Negli Stati Uniti oltre a partecipare alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'Indipendenza prenderà parte ai raduni della Sail250 e l'International Naval Review 250 organizzata dalla US Navy a New York il 4 luglio 2026. In Canada, invece, la nave sarà tra le protagoniste del Rendez-vous naval de Québec, prestigioso incontro internazionale dedicato ai grandi velieri. Al rientro in Italia il Vespucci toccherà Cagliari (13-16 settembre), Taranto (20-24 settembre), Venezia (29 settembre - 3 ottobre), in concomitanza con il Trans-Regional Seapower Symposium, e infine Trieste (8-12 ottobre), dove parteciperà alla Barcolana, storica regata che ogni anno richiama a Trieste oltre duemila imbarcazioni.