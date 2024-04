Nave italiana Fasan abbatte un drone nel Mar Rosso

La nave 'Virginio Fasan', della Marina militare, ha intercettato nell'Oceano Indiano e sottoposto a fermo sei persone sospettate di atti di pirateria.I sei, tutti di nazionalità somala, a bordo di due piccole imbarcazioni, avevano tentato l'abbordaggio nei giorni precedenti di un portacontainer e di un peschereccio d'altura, battenti rispettivamente bandiera Panamense e delle Seychelles. AMSA/UFFICIO STAMPA MARINA MILITARE ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++