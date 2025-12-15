Nave incagliata lascia Marina di Massa dopo 11 mesi

Sta abbandonando le coste massesi la nave Guang Rong, il cargo battente bandiera cipriota, adibita al trasporto di detriti, incagliata a Marina di Massa (Massa-Carrara) dallo scorso 28 gennaio dopo essere finita contro il pontile a causa del maltempo. Contrariamente alle prime indicazioni iniziali, che prevedevano uno spostamento della nave entro 24/48 ore a partire da questa mattina, verso le 16 di oggi la nave è invece già partita, trainata, per raggiungere Livorno dove sarà rottamata, allontanandosi molto lentamente dal pontile. Questa mattina erano iniziate le procedure per la rimessa in galleggiamento della nave. Dopo le ultime verifiche sulla stabilità della nave e la sua idoneità al galleggiamento è arrivato il via libera alla successiva fase di traino, iniziato oggi al termine di un'ulteriore controllo finale. La Guang Rong sarà trainata fino al porto di Livorno grazie all'ausilio di alcune imbarcazioni di supporto che, attraverso funi a poppa e a prua, la stanno tenendo in galleggiamento sul pelo dell'acqua. A Marina di Massa oggi è arrivato anche il presidente della Toscana Eugenio Giani che sui social ha parlato di "intervento complesso e delicato che vede impegnate forze specializzate per garantire sicurezza e tutela dell'ambiente marino. Ringrazio chi sta lavorando in queste ore per risolvere una situazione difficile con competenza e determinazione".