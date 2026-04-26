Nave Arctic Sunrise di Greenpeace salpa con la Global Sumud Flotilla

ROMA, 26 APR - Stanno salpando dal porto di Augusta le barche della Global Sumud Flotilla, che saranno accompagnate dalla nave Arctic Sunrise di Greenpeace, impegnata a fornire supporto tecnico e operativo alle oltre 50 imbarcazioni della grande missione umanitaria e pacifica diretta a Gaza per sfidare il blocco illegale di Israele e portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. "Le navi di Greenpeace sono nate per stare dove il diritto viene violato e dove l'ingiustizia viene normalizzata. - spiega l'associazione - Oggi essere accanto alla Global Sumud Flotilla significa questo: sostenere una missione civile e pacifica che sfida l'assedio di Gaza e afferma una verità elementare, cioè che nessun popolo può essere lasciato senza aiuti, senza protezione, senza futuro", afferma Chiara Campione, direttore esecutiva di Greenpeace Italia. "Non esiste un futuro sostenibile costruito sulla guerra, sulla fame, sull'occupazione e sulla devastazione di una terra. A Gaza non si sta consumando solo una catastrofe umanitaria: stiamo assistendo alla distruzione deliberata del tessuto umano, sociale e ambientale di un territorio. Saremo in mare perché, quando la politica fallisce, la solidarietà diventa un dovere. Non serve il permesso per essere umani". La storica rompighiaccio di Greenpeace è arrivata mercoledì scorso a Siracusa con una quarantina di barche della Flotilla partite dal porto di Barcellona il 16 aprile, per ricongiungersi con le barche italiane della missione e proseguire insieme verso Gaza. Con 6 ingegneri a bordo, l'equipaggio di Greenpeace sta aiutando a risolvere problemi ai motori e agli impianti elettrici delle imbarcazioni della flottiglia, sia in porto che in mare, per garantire che quante più barche possibili siano in grado di navigare in sicurezza verso Gaza. Oltre alle riparazioni tecniche, l'Arctic Sunrise sta anche fornendo rifornimenti alimentari essenziali agli equipaggi della flottiglia, trasferendo personale medico da una barca all'altra e facendo operazioni di rimorchio con i suoi gommoni a bordo. Gli aggiornamenti sulle tappe della missione si possono seguire sui canali ufficiali della Global Sumud Flotilla.