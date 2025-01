Naufragio nel nord Sardegna, vittime avevano 72 e 48 anni

PORTO TORRES, 25 GEN - Si chiamavamo Pietro Satta, 48 anni di Sassari, e Maurizio Rossi, 72enne originario della Liguria, i due pescatori morti oggi dopo che la loro barca si è ribaltata, al largo dell'Isola Rossa, nel nord Sardegna, rimanendo intrappolati. Secondo le prime ricostruzioni i due sarebbero usciti alle prime ore del mattino per una battuta di pesca a bordo di una piccola imbarcazione. Per cause da accertare la barca si è capovolta rimanendo incagliata vicino agli scogli nei pressi della spiaggia La Marinedda. Entrambi i corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati sul luogo della tragedia insieme con la motovedetta della Guardia costiera di Porto Torres e l'elisoccorso dell'Areus.