Naufragio migranti, 8 morti e alcuni dispersi

LAMPEDUSA, 10 APR - Sono 8 i cadaveri, fra cui quello di una bimba, appena sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa. Sono le vittime dell'ultimo naufragio avvenuto in acque Sar maltesi (e non libiche come si era appreso in un primo momento). I sopravvissuti, fatti scendere sulla banchina, sono 23, fra cui cinque donne; secondo il loro racconto vi sarebbe un numero ancora imprecisato di dispersi. Le condizioni del mare nella zona del naufragio sono proibitive. Alcune vittime sarebbero decedute per ipotermia durante il tragitto verso Lampedusa. Diversi naufraghi vengono sottoposti in questo momento a controlli medici perché non stanno bene.