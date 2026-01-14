Giornale di Brescia
Naufragio Cutro, processo sui ritardi nei soccorsi subito rinviato al 30 gennaio

CROTONE, 14 GEN - E' stato subito rinviato al 30 gennaio 2026 senza iniziare, il processo per i ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love il cui naufragio, il 26 febbraio 2023, a Steccato di Cutro, ha causato la morte di 94 persone di cui 35 minori. L'udienza è stata rinviata a causa di un errore nell'attribuzione del collegio penale. In base al giorno previsto per l'inizio del dibattimento, il mercoledì, il processo è stato assegnato ad una sezione già impegnata, lo stesso giorno, in un processo contro la 'ndrangheta con una sessantina di imputati. Da qui la necessità di attribuire il dibattimento ad un nuovo collegio che sarà composto dai giudici Alfonso Scibona (presidente), Giuseppe Collazzo e Glauco Panettoni (a latere). Gli imputati sono quattro finanzieri e due militari della Guardia costierta in servizio nella notte tra il 25 e 26 febbraio. Si tratta di Giuseppe Grillo (56 anni), capo turno della sala operativa del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia; Alberto Lippolis (50), comandante del Roan di Vibo Valentia; Antonino Lopresti (51), ufficiale in comando tattico della Guardia di finanza; Nicolino Vardaro (52), comandante del Gruppo aeronavale della Finanza di Taranto; Francesca Perfido (40), ufficiale della Guardia costiera in servizio presso l'Imrcc di Roma; Nicola Nania (51), in servizio al V Mrsc della Capitaneria di porto di Reggio Calabria. Le parti civile sono 86 tra sopravvissuti, familiari delle vittime, Ong ed associazioni. All' udienza di oggi erano presenti Vardaro e Perfido.

CROTONE

