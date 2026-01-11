Giornale di Brescia
Nato, 'la minaccia nell'Artico cresce, rafforziamo le attività'

BRUXELLES, 11 GEN - "Gli alleati stanno collaborando strettamente sulle questioni artiche", di recente è stato "concordato di approfondire la nostra comprensione delle attività nell'Artico e incrementare le nostre attività ed esercitazioni nell'estremo nord. La cooperazione militare in questa regione non è mai stata così forte". Lo ha detto il comandante supremo delle forze alleate, il generale Alexus Grynkewich, alla conferenza su politica di sicurezza e difesa di Salen, in Svezia. "Nell'estremo nord, navi russe e cinesi stanno conducendo sempre più pattugliamenti congiunti", ha sottolineato, aggiungendo che la minaccia diventerà "sempre maggiore".

BRUXELLES

