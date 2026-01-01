Nato a mezzanotte e un minuto, Filippo è il primo nato a Milano

MILANO, 01 GEN - Il piccolo Filippo, che pesa 2780 grammi, si è aggiudicato il primato di primo milanese nato nel 2026, venendo alla luce al Buzzi a mezzanotte e un minuto. All'Ospedale Macedonio Melloni, presidio dell'ASST Fatebenefratelli Sacco come il Buzzi, entrambi punti di riferimento per l'assistenza alla nascita sul territorio milanese, alle 00.10 ha visto invece la luce la piccola Isabella. Entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute. Nel 2025, nei due presidi ospedalieri sono stati registrati complessivamente 4.921 parti, di cui 3.268 presso l'Ospedale Buzzi e 1.653 presso l'Ospedale Macedonio Melloni. L'ASST Fatebenefratelli Sacco "rivolge un augurio di benvenuto ai primi bimbi del 2026 e alle loro famiglie, con l'auspicio che il nuovo anno prosegua al meglio, all'insegna della salute e della gioia". Al Niguarda la prima nata è stata Sofia, 3260 grammi, venuta al mondo alle 4.03.