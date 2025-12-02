Giornale di Brescia
Natisone, unificato il processo contro infermiere e Vigili fuoco

UDINE, 02 DIC - "Sussiste una connessione tra i procedimenti e la trattazione separata comporterebbe un aumento dei tempi processuali". Con queste parole, il giudice del tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba, ha deciso di riunire i due procedimenti relativi alla morte dei tre ragazzi travolti dal Natisone il 31 maggio 2024, che coinvolgono un infermiere della centrale operativa Sores Fvg e tre vigili del fuoco della sala operativa del comando di Udine. L'avvocato delle tre famiglie delle vittime, Maurizio Stefanizzi, costituendosi parte civile, ha chiamato in causa come responsabili civili il ministero dell'Interno e l'Arcs. La fase dibattimentale inizierà il 18 dicembre.

