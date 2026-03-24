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Natisone, saranno una cinquantina i testimoni che compariranno in aula

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UDINE, 24 MAR - Nel corso dell'odierna udienza del processo per i tre ragazzi travolti e uccisi dall'improvvisa piena del torrente Natisone, il giudice del tribunale di Udine ha deciso di limitare a 20 complessivi i testimoni della Procura e delle parti civili e a 10 per ciascuno dei tre vigili del fuoco imputati. Sono stati invece ammessi tutti i testimoni indicati dalla difesa dell' infermiere della Sores, che erano una mezza dozzina. Sarà valutata anche la rilevanza del contenuto di due video che documentano il tempo necessario per raggiungere, in elicottero, il luogo della tragedia dall'aviosuperficie più vicina di Pasian di Prato. La corte ha dunque disposto il rinvio, per dare inizio all'istruzione dibattimentale, all'udienza di giovedì 4 giugno; una seconda udienza è già stata calendarizzata per giovedì 18 giugno.

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