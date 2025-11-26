Giornale di Brescia
Natisone, raccolta fondi per Vvf indagati supera i 100mila euro

UDINE, 26 NOV - "Grazie di cuore. La vostra partecipazione alla raccolta rappresenta molto più di un semplice gesto: è un segno concreto di vicinanza e umanità di fronte a una vicenda che ha toccato profondamente tutti noi. Il sostegno che avete voluto esprimere è un abbraccio collettivo in un momento difficile". Lo ha reso noto l'Associazione nazionale vigili del fuoco - Sezione di Udine - che ha promosso una raccolta fondi a sostegno dei tre vigili del fuoco indagati dalla Procura nell'inchiesta aperta per la tragedia del fiume Natisone, in cui morirono Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, travolti e uccisi dalla piena del fiume. Oggi le donazioni hanno superato quota 100mila euro. "Le spese legali e tecniche che i tre vigili e le loro famiglie dovranno affrontare sono stimate in circa 300mila euro - era l'appello diffuso dall'associazione - costi per i quali non è previsto alcun anticipo da parte del ministero dell'Interno. Solo a procedimento concluso, sarà possibile un eventuale e parziale rimborso assicurativo, lasciando quindi gran parte dell'onere economico completamente a carico dei diretti interessati". Il processo a carico dei tre è fissato per il 2 dicembre: quel giorno si deciderà anche se unificare il procedimento con quello, parallelo, a carico di un infermiere della Sores.

UDINE

